آخر تطورات الحالة الصحية لـ نيللى كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبد الرحيم

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان عدد من النجوم عن مرضها فضلا عن دخول بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو ما أعلن عنه رامى جمال وزينة وهادى الجيار بالإضافة إلى الإعلامية فجر السعيد التى كشفت عن تفاصيل مرضها ورحلة علاجها.





صدى البلد يرصد تفاصيل مرض هؤلاء النجوم فى التقرير التالى :





نيللى كريم :

كشفت الفنانة نيللي كريم لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها قبل يومين، إذ قالت إنها أجرت استئصالًا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.





وبعد دقائق، بعثت نيللي كريم رسالة طمأنة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «احب اطمئن كل أصدقائي و جمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة .. عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم و أمنيتكم للشفاء .. ربنا ما يحرمني منكم».





يأتي ذلك بعدما سافرت نيللي كريم، منذ عدة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات المتخصصة في العين والأذن.





وكشفت نيللي كريم، عن اسم المستشفى الذي دخلته ويدعي مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن بجامعة هارفارد الأمريكية.





ومن ثم تابعت نيللي كريم، نشر عدة صور لمعالم البلدة السياحية، مما يؤكد استقرار حالتها الصحية بعد خضوعها للعملية الجراحية التي أجرتها هناك.





محمد فؤاد :

خضع النجم محمد فؤاد إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر.





وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى للإطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج، وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا.





جاء ذلك بعدما أعلن طاهر فؤاد (ابن عم النجم محمد فؤاد)، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن دخول النجم إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.





وأعرب طاهر، عن أمنياته بدوام الصحة والعافية للنجم محمد فؤاد والشفاء العاجل والتام له، ولم يكشف أي شئ عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت به.





وكشف طارق مرتضى المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين، أن فؤاد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، ونقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حتى استقرار حالته وانتهاء الفحوصات الطبية.





وأكد طارق مرتضى، أن الفنان محمد فؤاد شعر بحالة إعياء شديد نقل إثرها إلى المستشفى وتم إجراء فحوصات له وأشعة طبية ورسم قلب، أثبتت معاناته من ارتفاع كبير في ضغط الدم، وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية تم نقله من الطوارئ إلى غرفة الملاحظة.





دوللى شاهين :

كشفت الفنانة دوللي شاهين، من خلال صورة لها، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، عن تعرضها لوعكة صحية.





وعلقت دوللي شاهين، على الصورة: "5 أيام مريضة جدا، وصوتي راح تماما، ادعولى من قلبكم".





شعبان عبد الرحيم :

أحيا الفنان شعبان عبدالرحيم، حفلا غنائيا أمس الجمعة، بعنوان" ليالى المحروسة" فى البوليفارد، ، وذلك وسط حضور عدد جماهيري ضخم.





وقام شعبان بالغناء وهو جالسًا على كرسي متحرك وذلك لعدم قدرته على السير بعد تعرضه لأزمة صحية في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تتحسن حالته الصحية خلال الفترة القادمة.





وأضاف شعبان عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه قام بتركيب "مسامير" في ساقه، موضحا انه قال للمسئولين في السعودية إنه لا يستطيع الغناء فى الوقت الحالى ، ولكنهم ألحوا في الدعوة".





وتابع شعبان عبدالرحيم، قائلا: "عندما وصلت الحفل فوجئت بتحضير كرسي مخصص لي على المسرح"، مشيرا إلى أنه في حالة صحية أفضل حاليًا.



