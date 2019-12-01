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محافظات

ننشر أماكن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي في البحر الأحمر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي بمحافظة البحر الأحمر. 

وأعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن أماكن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي، يتم تنفيذها من خلال 17 منفذًا بالأماكن التالية:

مدينة الغردقة:
"مستشفى الغردقة العام، مستشفى حميات الغردقة، وحدة الميناء الصحية، وحدة الأحياء الصحية، المركز الحضرى"

مدينة رأس غارب:
"مستشفى رأس غارب المركزى، رعاية طفل رأس غارب، وحدة الأمل الصحية"، وفى مدينة سفاجا مستشفى "سفاجا المركزي، رعاية طفل سفاجا، الوحدة الصحية بأم الحويطات".

مدينة القصير: 
"مستشفى القصير المركزى، رعاية طفل القصير، وحدة الأمل الصحية"، ومدينة مرسى علم "مركز طب أسرة مرسى علم"، ومدينتى الشلاتين وحلايب: "مستشفى الشلاتين المركزي الوحدة الصحية بحلايب".
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