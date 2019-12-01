ننشر أماكن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي في البحر الأحمر

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي بمحافظة البحر الأحمر.





وأعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن أماكن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي، يتم تنفيذها من خلال 17 منفذًا بالأماكن التالية:





مدينة الغردقة:

"مستشفى الغردقة العام، مستشفى حميات الغردقة، وحدة الميناء الصحية، وحدة الأحياء الصحية، المركز الحضرى"





مدينة رأس غارب:

"مستشفى رأس غارب المركزى، رعاية طفل رأس غارب، وحدة الأمل الصحية"، وفى مدينة سفاجا مستشفى "سفاجا المركزي، رعاية طفل سفاجا، الوحدة الصحية بأم الحويطات".





مدينة القصير: