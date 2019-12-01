بدء تسكين الطلاب المقبولين من المستجدين في مدينة الأزهر الجامعية

أعلنت جامعة الأزهر عن بدء التسكين في المدن الجامعية بالقاهرة، اعتبارا من اليوم بنين وبنات للمقبولين من الطلاب المستجدين، الذين انطبقت عليهم الشروط للسكن بالمدن.



وأوضحت الجامعة أن أسماء المقبولين تم إعلانها اليوم بالمدينة الجامعية.



وأضافت الجامعة أنه تم تسكين الطلاب والطالبات المستجدين في مدينة الأزهر الجامعية للبنين والبنات في أسيوط.



وأشارت إلى أن المدن الجامعية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد وتم زيادة استيعاب الغرف لتسكين أكبر عدد من الطلاب والطالبات.



يذكر أن هناك عدد من المدن الجامعية في الوجه البحري لم يتم التسكين فيها ومدن أخرى سكنت الطلاب ولم تصرف لهم الوجبات الغذائية.