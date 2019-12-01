ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء تسكين الطلاب المقبولين من المستجدين في مدينة الأزهر الجامعية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر عن بدء التسكين في المدن الجامعية بالقاهرة، اعتبارا من اليوم بنين وبنات للمقبولين من الطلاب المستجدين، الذين انطبقت عليهم الشروط للسكن بالمدن.

وأوضحت الجامعة أن أسماء المقبولين تم إعلانها اليوم بالمدينة الجامعية.

وأضافت الجامعة أنه تم تسكين الطلاب والطالبات المستجدين في مدينة الأزهر الجامعية للبنين والبنات في أسيوط.

وأشارت إلى أن المدن الجامعية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد وتم زيادة استيعاب الغرف لتسكين أكبر عدد من الطلاب والطالبات.

يذكر أن هناك عدد من المدن الجامعية في الوجه البحري لم يتم التسكين فيها ومدن أخرى سكنت الطلاب ولم تصرف لهم الوجبات الغذائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حل مشكلة طالبات مدينة الأزهر الجامعية وإعلان أسماء المرحلة الثانية

تسكين الطلاب الجدد بمدينة الأزهر بأسيوط .. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

الداخلية: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

في عيد ميلادها.. أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. وأفتح الفستان مش عاجب أقفله مش عاجب

في ذكراها.. رد فعل سامية جمال بعد أن حرمها رشدي أباظة من الميراث |نوستالجيا

اليونان: أردوغان المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة

من الفجل للأدوات الصحية.. حكاية شارع الفجالة وعلاقته بـ الطبالة

AdvertisementS

تعرف على درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

أول قرار من السعودية بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

أحلى واحدة.. مغردون تويتر يشيدون بـ رقصة روبي

لو عدادك داخل المنزل.. طريقة بسيطة لقراءته من غير كشاف ولا إنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسمياً.. سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw 118i 2020 في مصر

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد