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تعليم

جامعة القاهرة تبدأ تفعيل مبادرة صنايعية مصر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
ينظم مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية العلوم، ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين، في إطار مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر.

وتُقام ورش العمل تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بالورشة العامة لكلية العلوم، وعلى أيدي أساتذة متخصصين من الكلية، لتأهيل الراغبين في اكتساب المهارات الأساسية في بعض الحرف كالكهرباء والسباكة والنقاشة وصناعة المنظفات والنجارة والحدادة واللحام.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المساهمة الفعالة لجامعة القاهرة في مبادرة "صنايعية مصر" القومية تأتي انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي، وفي إطار حرصها على تدريب وتأهيل الشباب المصري بشكل جيد، واكسابهم المهارات والخبرات العملية، وتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، وذلك من خلال العديد من ورش العمل في شتى الحرف، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص بشكل مستمر على المشاركة بقوة وفعالية في جميع المبادرات القومية.

من جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وجه باستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية، مؤكدًا دور الجامعة في دعم وإنجاح المبادرة وجذب مزيد من الشباب للمشاركة والحصول على التدريب اللازم، لافتًا إلى أن المناهج الموجهة للمتدربين تتضمن الجزء النظري إلى جانب الجزء العملي والتطبيقي، وأن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من الجامعة كتدريب مهني.

وأوضح الدكتور عصام جميل مدير مركز خدمة المجتمع، أن المركز ينظم دورات تدريبية وورش عمل لتلبية احتياجات قطاعات المجتمع المهنية والتدريبية، داخل الجامعة وخارجها، للأفراد والهيئات، لرفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية ومرافقها المختلفة من خلال ورش العمل والدورات التي يقدمها المركز.
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