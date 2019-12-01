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مهنتك مستقبلك.. القوى العاملة تطلق فرص عمل جديدة للشباب.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:40 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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شيرين عادل
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى.

وكشف محمد سعفان، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن الوزارة وعدت بإطلاق المرحلة الثانية بأوائل ديسمبر، مشيرا إلى أنه بالفعل تم إطلاق 8 وحدات متنقلة على مستوى 8 محافظات بجميع نواحى الجمهورية .

وأوضح محمد سعفان أن الهدف الأساسى من إطلاق الوحدات المتنقلة هو الوصول للشباب داخل القرى والنجوع وتقديم ورش بالمجان للقضاء على البطالة وتطوير قدرات الشباب.

وأكد محمد سعفان أن المرحلة الأولى من إطلاق الوحدات المتنقلة حققت نجاحا كبيرا ولاقت إقبالا واسعا ونتائج مثمرة عند تخريج الدفعة الأولى من هذه المرحلة.

وتابع محمد سعفان، أن شباب القرى والنجوع استقبلوا الوحدات المتنقلة بترحيب واسع، خاصة أنه يضيف إليهم مهارات للحاق بسوق العمل.
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