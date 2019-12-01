مفتش بمديرية تموين سوهاج يستولى على 40 ألف جنيه من مواطن لترخيص مخبزين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مفتش تموين بسوهاج لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى فى النصب والاحتيال على المواطنين.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (مفتش بمديرية التموين بسوهاج- مواليد 1973، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، سبق إتهامة فى قضية "إستغلال نفوذ مزعوم "، بالحصول منه على مبلغ (40,000) أربعون ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مخبزين أحدهما خاص به والآخر بشقيقته، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



ومن خلال إجراء البحث والتحرى تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه قام باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء من الشاكى على مبلغ (40,000) أربعون ألف جنيه كمقدم لمبلغ (120.000) مائة وعشرون ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مخبزين أحدهما خاص به والآخر بشقيقته ولم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه.



عقب إتخاذ اللازم أمكن ضبط المتحرى عنه.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

