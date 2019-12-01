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الرئيس السيسى يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:13 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري.

وتفقد السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستمع لشرح من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، حول رؤية الدولة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وصولا إلى تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من تموين وتعليم وصحة ومرور وخلافه.
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