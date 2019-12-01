شاهد| الأهلي يحتفل بـ عيد ميلاد وليد سليمان الـ 35

وجه النادي الأهلي رسالة تهنئة لـ وليد سليمان، نجم فريق الكرة الأول بالنادي، بمناسبة عيد ميلاده اليوم الـ 35.



ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ وليد سليمان.



وعلق قائلا: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا وليد سليمان 🎉 نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم "الأحد" بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، السبت، بعد العودة من تونس.



وخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يمنح المدير الفني رينيه فايلر بعض اللاعبين المشاركة أساسيًا في مواجهة بني سويف.



