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رياضة

الكونفدرالية الأفريقية.. التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراتي بدفيست أمام حوريا وسان بيدرو وبارادو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:22 م
بديفيست وحوريا
بديفيست وحوريا
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عمرو ابوبكر
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراتي بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي أمام منافسه حورية الغيني، وسان بيدرو الإيفواري أمام نادي بارادو الجزائري.

خاض بيديفيست ويتس الجنوب أفريقي المباراة أمام منافسه حورية الغيني على ملعب بيدفيست في جنوب أفريقيا وانتهى اللقاء دون أهداف.

ولعب وسان بيدرو الإيفواري أمام نادي بارادو الجزائري المباراة في ملعب أوغوست دينيس.

المباراتين في الجولة الأولى من المجموعتين، الثانية والرابعة.

تضم مجموعة بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي ومنافسه حورية الغيني، فريقي دجلوبيا والنصر، اللذان تعادلا بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت منذ ساعات وحصد كل منهما نقطة.

اما سان بيدرو الإيفواري ونادي بارادو الجزائري، يدخلون في المجموعة الرابعة مع حسنية أغادير وانيمبا اللذان سيخوضان مباراة في تمام التاسعة في نهاية مباريات المجموعة اليوم.
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