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تعليم

مجدي سبع : تأهيل الشباب لسوق العمل بالمهارات والخبرات العملية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:09 م
مجدي سبع : تأهيل
مجدي سبع : تأهيل الشباب لسوق العمل بالمهارات والخبرات العملي
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احمد علي
أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة علي المشاركة بقوة في كل المبادرات القومية، موضحًا أن المساهمة الفعالة للجامعة في مبادرة "صنايعية مصر" تأتي انطلاقًا من دورها الوطني والتنموي، وسعيًا منها لتدريب وتأهيل الشباب، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية، وتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، من خلال العديد من الدورات وورش العمل التأهيلية.

وفى إطار تنفيذ المبادرة ، افتتح الدكتور عماد عتمان ، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم، بمشاركة الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أولى الدورات التى تنظمها كلية الهندسة عن "تركيب وصيانة شبكات الحاسب الآلي"، والتي تستمر علي مدار 4 أسابيع ابتداءً من اليوم وحتى 22/12/2019 ، بواقع ساعتين أسبوعيًا (الأحد) من الساعة 12.30 الى الساعة 2.30 ظهرًا، كما يتم التدريب بالمجان ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من جامعة طنطا.

وأوضح الدكتور عماد عتمان ، أن جامعة طنطا تهدف من خلال هذه المبادرة الي تأهيل جيل جديد من الشباب المهرة، وبناء قاعدة إنتاجية كنواة لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال العديد من الدورات بكليات الزراعة والتربية النوعية والهندسة والعلوم ، والتى ترتكز علي الجانب العملي لتدريب الشباب بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة "مصر 2030".
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