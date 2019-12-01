كأس الكونفيدرالية .. حسنية أغادير يهزم أنيمبا 2-0 ويتصدر المجموعة

حقق فريق حسنية أغادير المغربي فوزا مستحقا على نظيره فريق إنييمبا النيجيري بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد أدرار فى إطار الجولة الأولى بدور المجموعات فى كأس الكونفيدرالية.



أحرز ثنائية فريق حسنية أغادير المغربي كريم بركاوي فى الدقيقة 14 فيما أضاف ثاني أهداف الفريق المغربي اللاعب ماليك سيسي.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق حسنية أغادير المغربي ليحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فيما تذيل الفريق النيجيرى المجموعة بدون رصيد من النقاط.



وتعادل فى نفس المجموعة التى أقيمت فى إطار الجولة الأولى بدور المجموعات فى كأس الكونفيدرالية فريقا سان بيدرو من ساحل العاج ونادي بارادو من الجزائر.



يذكر أن فريق حسنية أغادير جاء فى المركز الأول بالمجموعة الثالثة ونادى بارادو الجزائرى فى المرتبة الثانية بنقطة وحيدة وسان بيدرو من ساحل العاج فى المركز الثالث وأنيمبا النيجيري فى المركز الأخير.

