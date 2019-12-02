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تكنولوجيا

لازم تغير مكيف الهواء لهذا السبب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
ظهرت مكيفات الهواء منذ 100 عام تقريبًا بأشكالها المختلفة وصولًا للشكل الحالى، خاصىةً مع طرح أول مكيف هواء منزلي في السوق عام 1926 على ويليس كاريير، الذي مات منذ فترة طويلة ولكن اختراعه سيظل على قيد الحياة.

وساهمت مكيفات الهواء بشكل كبير فى تحسين حياة البشر للأحسن، مثل إمكانية العيش فى درجة حرارة مناسبة فى أماكن معروف عنها الحرارة المرتفعة، وبالتالى كانت المعيشة فيها شبه مستحيلة.

وبحسب سى إن إن فمكيفات الهواء مسؤولة عن 10٪ من استهلاك الكهرباء على كوكب الأرض، كما أنها تسبب فى ظاهرة اغير المناخ حول العالم وترفع درجة حرارة الكوكب، خاصةً مع ارتفاع الطلب على مكيفات الهواء فى البلدان النامية.

الأمر الذى دفع الحكومة الهندية ومعهد (RMI) الأمريكي للإعلان عن مسابقة جائزتها مليون دولار أمريكى لمن يقدم التصميم الجديد لمكيفات الهواء، من أجل أنظمة تبريد حديثة تقلل من الانبعاثات التى تزيد من مشكلة التغير المناخى عالميًا.

وبحسب معهد (RMI) الأمريكي تم تركيب 1.2 مليار تكييف هواء حول العالم، ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى 4.5 مليار مكيف 2050، وبالتالى سيكون استهلاك الكهرباء عالى جدًا، الأمر الذى يشكل تهديد مناخى شرس تجاه الكوكب، لذلك لابد من ترشيد التبريد عالميًا، وجاءت فكرة الجائزة لتشجيع المصممين على تقديم تقنية تبريد أكثر نفعًا للبيئة لا تضرها.

اجتذبت المسابقة أكثر من 2100 مشارك من 95 دولة متمثلين فى 139 فريقًا، وسيحصل الثمانية فرق المتأهلة للنهائيات ستحصل على 220 ألف دولار، والفريق الفائز سيحصل على الجائزة الكبرى المليون دولار.

وسيتم الإعلان عن الفائز فى نوفمبر 2020، وبالتالى فى حالة نجاح المسابقة سيتم إستبدال مكيفات الهوءا القديمة بالأخرى الجديدة للحفاظ على الكوكب، خاصةً أن صناعة تكييفات الهواء تبلغ إستثماراتها عالميًا أكثر من 100 مليار دولار.
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