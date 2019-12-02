صالح جمعة يهنئ وليد سليمان بعيد ميلاده الـ 35

هنأ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي صديقه بالفريق وليد سليمان بعيد ميلاده الـ 35.



ونشر صالح جمعة صورة له برفقة وليد سليمان ورمضان صبحى عبر خاصية "استورى" على"انستجرام" وعلق قائلا "‏عيد ميلاد سعيد "



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته امس "الأحد" بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، السبت، بعد العودة من تونس.



اكتفي صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في مران الفريق أمس على ملعب التتش بالجزيرة.



وخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



يذكر أن وليد سليمان انتقل إلى صفوف النادى الأهلى موسم 2010/ 2011 قادمًا من فريق بتروجت، فى صفقة قياسية حينها بلغت 8 ملايين جنيه.

