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رياضة

شاهد.. مهيب عبد الهادى يحتفل بـ عيد ميلاد وليد سليمان الـ 35

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
مهيب ووليد
مهيب ووليد
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محمد بدران
هنأ الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج "اللعيب" على فضائية mbc مصر صديقه وليد سليمان بعيد ميلاده الـ 35. 

ونشر مهيب عبد الهادى صورة له برفقة وليد سليمان وهو يحتفل بعيد ميلاده على"انستجرام" وعلق قائلا "‏كل سنة وانت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة"

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، بعد العودة من تونس.

وخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن وليد سليمان انتقل إلى صفوف النادى الأهلى موسم 2010/ 2011 قادمًا من فريق بتروجت، فى صفقة قياسية حينها بلغت 8 ملايين جنيه.
شاهد.. مهيب عبد الهادى يحتفل بـ عيد ميلاد وليد سليمان الـ 35
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