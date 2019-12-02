نزهة بـ بالون تنتهي بحروق عنيفة.. والتعويض مليون جنيه استرليني

كانت تستعد بكل طاقتها أن تكون طبيبة كما تمنت طوال عمرها، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي "ريبيكا" حيث تعترض لحادث مروع أبعدها عن تحقيق حلمها مسافات بعيدة، الامر الذي دفعها لطلب تعويض هائل بسبب جروحها.



فقد طالبت "ربيبكا هاي" مبلغ مليون جنيه إسترليني من إحدى الشركات، بعد تعرضها لـ حادث مروّع في بالون الهواء الساخن أدى إلى تدمير خططها لمهنة طبية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



عانت ريبيكا من حروق مؤلمة عندما حدث تلف في كابلات الكهرباء وتعرضت صدمة كهربائية كبيرة أشعلت ملابسها بالكامل وأصيب البالون بطول 100 قدم في الهواء.



لم تكن قادرة على الصراخ لأن الـ 33،000 فولت التي ارتطمت بجسدها أفقدتها النطق، ولكن قدر لها أن تبقى على قيد الحياة ولكن بحروق شديدة بكامل جسدها.



وبعد خروجها من المستشفى أطلقت قضية قانونية في حادث تحطم 2016 ، مدعية أن الصدمات والحروق المروعة دمرت حلمها في أن تصبح طبيبة، وتطالب بتعويض مادي كبير من الشركة المسئولة وقدره مليون جنيه استرليني ، تبحث الشركة في دفعهم كتعويض لها.