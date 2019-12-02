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ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: الحب الضائع

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
صدى البلد
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نجلاء ورأفت..قصة حب ربطت بين الطرفين العاشقين من اول نظرة..
عاشا فترة من السعادة في ظل احلام الزواج والترتيب للحياة السعيدة المقبلين عليها..
رافت مثله مثل شباب جيله..
شاب مجتهد وطموح يسعي لتحقيق ذاته بنفسه دون مساعدة من احد..
نجلاء تعمل في احدي المستشفيات الخاصة للمساعدة في تجهيز عش الزوجية..
اجتهد الطرفان ليكمل كل منهما الاخر..
يقرر رافت السفر للخارج للعمل لمدة عام او اكثر لتحسين وضعه المالي والاجتماعي..
جاء موعد السفر..
الدموع تسبق الكلام بين العاشقين..
الوداع..
الايام تمر ببطء في ظل فراق الحبيبين..
تستغل احدي صديقات نجلاء غياب محبوبها لتكيد لها مؤامرة للايقاع بينها وبين رافت..
تنجح الصديقة اللعوبة في هدم اجمل قصة حب عاشها الطرفين..
يعود رافت من السفر ظنا منه ان الايام ابتسمت له وبدء يحلم بحياته الجديدة والسعيدة مع من اختارها قلبه..
لم يجد محبوبته..
بحث عنها في كل مكان يحتمل وجودها به ولكنه فشل في العثور عليها..
لم يستسلم..
استمر في البحث عن نجلاء ..
ربما يجدها مع الايام ويجد حبه.. 
الحب الضائع
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