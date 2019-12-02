حقيقة أم دعاية | هل كان محمد فؤاد مريضًا فعلا .. تفاصيل

تصدر الفنان محمد فؤاد ، مؤشر البحث جوجل خلال اليومين الماضيين بعد شائعات عن تدهور حالته الصحية، وزاد البعض وتحدث عن وفاته.



وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة مرض محمد فؤاد، بعد انتشار العديد من الصور له على سرير المرض بأحد المستشفيات.



وزعم البعض أن محمد فؤاد ليس مريضا أصلا، ولكنه أراد الحصول على التريند، وفي ليلة ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما حدث بالفعل حيث سحبت أخبار مرض محمد فؤاد البساط من أخبار المهرجان وإطلالات النجمات على السجادة الحمراء.



وبرر هؤلاء ذلك برغبة محمد فؤاد العودة للتريند والأضواء خاصة مع قرب عرض مسلسله الجديد "الضاهر" بعد خلافات طويلة مع منتجه تامر عبدالمنعم.



هذا الرأي لم يكن الوحيد المتداول على السوشيال ميديا، بل كان هناك رأي آخر يقول إنه كان مريضا بالفعل، ولكنه مرض عادي وبسيط، لا يستدعي كل هذه الضجة، وهو ما استفاد من خلاله محمد فؤاد في إثارة الجدل حوله، وتردد اسمه بشكل واسع في مواقع التواصل ما يفيد الترويج لعرض عمله الجديد، سواء كان ذلك بشكل مقصود أو لا.



الرأي الثالث وهو رأي محبي "فؤش" كما يطلقون عليه، لم يشكوا لحظة في مرض مطربهم المحبوب، مؤكدين أن نجما بحجمه ليس في حاجة لادعاء المرض من أجل الترويج لمسلسله.



وبرر هؤلاء ذلك بأن محمد فؤاد لم يلجأ إلى هذا الأسلوب طوال حياته الفنية، سواء في أعماله التمثيلية أو الغنائية، فما سبب اللجوء لهذه الطريقة اليوم؟ حسب تساؤلاتهم.



كان كشف الفنان محمد فؤاد عن تطورات حالته الصحية فى اول تصريح له بعد خروجه من المستشفى التى كان تلقى بها العلاج حيث تعرض منذ ايام قليلة الى وعكة صحية شديدة عبارة عن ارتفاع فى ضغط الدم.



ووجه محمد فؤاد شكر لجمهوره في مصر والوطن العربي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين واظهرت له الحب الحقيقى من جانب الجمهور.



وقال فؤاد: "خالص شكري وحبي وتقديري لجمهوري العزيز على قلبي، وبفضل الله وبفضل دعواتهم تحسنت أحوالي الصحية بشكل كبير، وأقضي فترة النقاهة حاليًا في منزلي ووسط أسرتي".



وأضاف أنه تلقى آلاف المكالمات من مصر والوطن العربي للاطمئنان عليه.



كان الفنان محمد فؤاد قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية دخل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة، وجرى نقله للعناية المركزة



وشهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا فقرر الأطباء نقله إلى غرفة عادية ثم خروجه أمس من المستشفى، غير أنه ما زال يخضع للعلاج تحت الملاحظة لحين التماثل للشفاء بشكل تام.