افتتاح الدورة الـ25 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى الهوكي 2019 بالإسماعيلية

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة مراسم حفل الافتتاح الرسمى للنسخة الـ25 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى الهوكى التى استضافتها الإسماعيلية بملاعب استاد هيئة قناة السويس بمشاركة 16 فريقا 9 للأنسات و8 فرق للرجال، وتستمر خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر ديسمبر الجارى ولأول مرة في تاريخ نادى الشرقية يستضيف تلك البطولة.





وقد تم الافتتاح بحضور سيف حامد، رئيس الاتحاد الأفريقى للهوكى، وشريف كمال، رئيس الاتحاد المصرى للهوكى، واللواء محمد مندور، رئيس الجهاز التنفيذى بوزارة الشباب والرياضة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية ووائل الألفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزبر الشباب، وثروث سويلم، عضو مجلس النواب عن الشرقية، ومدير اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم السابق.





وقد استهل حفل الافتتاح بفقرات فنية لفرقة الشرقية الفنون الشعبية، وأغانى وطنية وفقرات استعراضية، ثم كلمة لمنظمى البطولة، أعقبها مباراة بين فريق الشرقية للهوكى المتوج ببطل أفريقيا، وفريق كادا استار النيجيري، فى مباراة افتتاح البطولات الأفريقية للهوكى لعام 2019.



