لوفتهانزا الألمانية توجه صفعة لـ قطر

علقت شركة الطيران الألمانية " لوفتهانزا"، اليوم الاثنين، على رغبة قطر في شراء حصة بها، قائلة إنه لم يتم تخصيص الشركة داخل ألمانيا حتى يتم تأميمها في الدوحة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء رد فعل الشركة الفاتر، بعد تقارير حول رغبة الخطوط الجوية القطرية في شراء حصة بها أو التعاون معها.



وقال متحدث باسم لوفتهانزا ردا على الطلب: "لم نخصخص لوفتهانزا في ألمانيا حتى نؤممها في قطر".



يأتي ذلك بعد أن انتقدت شركة لوفتهانزا مرارا الخطوط الجوية القطرية، لكونها تتلقى دعما حكوميا غير عادل.



وكانت وكالة الأنباء الألمانية، نقلت عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قوله، أمس الأحد، إن شركته مهتمة بالاستثمار مع لوفتهانزا لاغتنام الفرص التجارية في أكبر اقتصاد بأوروبا.