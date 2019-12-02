شاهد.. محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مقدمة أولوياته، وأنه خلال اليومين الماضيين قام بدراسة تقرير مفصل عن هذه المشروعات، واليوم يتفقدها للوقوف بنفسه على مستوى وسير الأعمال، والتعرف على الأهمية الحيوية لكل مشروع، مشيرا إلى أن بني سويف حظيت في الفترة الماضية بالعديد من المشروعات التي سنكمل المشوار فيها حتى تدخل الخدمة ويستفيد منها المواطن.



جاء ذلك خلال جولته اليوم الاثنين، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تابع سير الأعمال بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول كيلو متر بداية من مركز مؤتمرات الجامعة بشارع عبد السلام عارف حتى شارع الروضة، حيث تم إزالة التعديات على الجانبين وإعادة تخطيط تصميم الأرصفة.



واستمع المحافظ من ناصر فراج، مدير عام الطرق، لعرض موجز عن سير العمل بالمشروع، والذي أوشكت أعمال المرحلة الأولى منه على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه تم تركيب أعمدة إنارة وجار تنفيذ أعمال الرصف، وتنفيذ تصميم جمالي بميدان شارع الروضة، مع خلق محاور مرورية جديدة بالمنطقة.



ومن جانبه شدد محافظ بني سويف على أهمية تسريع وتيرة الأعمال للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الجزء العلوي من منطقة الكورنيش، والتي ستشمل"طريق سليمان متولي حتى مزلقان الشلال بطول 5 كم"، وتتضمن جميع الأعمال المنفذة في المرحلة الأولى، وصولا إلى تنفيذ تصميم للتطوير الشامل وتحويل الكورنيش الى منطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة، مثل تنفيذ ممشى علوى وسفلى على النيل مباشرة، وبه جزء للمشاة وآخر للدراجات، ومسرح مكشوف بالجزيرة.



كما تابع المحافظ سير العمل بمشروع كوبرى مزلقان المديرية، الذي يجري تنفيذه لحل مشكلة التكدس المروري، حيث تفقد سير الأعمال الإنشائية للمشروع،مطالبا بضرورة ضغط البرنامج الزمني، نظرا لأهمية الكوبري الحيوية لحل مشكلة يعاني منها مواطنو مدينة بني سويف منذ سنوات،والذي يتم تنفيذه "بناء عن قرار اللجنة الفنية المشتركة من هيئتي السكة الحديد والطرق والكباري " لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة، ويبلغ طوله حولى 750 مترا، حيث يبدأ مساره بجوار شبكة الكهرباء أمام عمر أفندي مارًا بالطريق المؤدي لمزلقان السكة الحديد ثم يعلو شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه مواز لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعي المصري "بنك التنمية والائتمان الزراعي"، وسيكون من اتجاه واحد يضم حارتين من 8 إلى 9 أمتار.



كما تفقد المحافظ مشروع محور عدلي منصور الذي تم الانتهاء منه "مؤخرا "، حيث يعد أكبر محور تنموي بالمحافظة، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مليار و200 ألف جنيه، ويجري تشغيله تجريبي حاليا، والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي والطريق الزراعي ويخدم حركة الاستثمار والصناعة بالمناطق الصناعية بشرق النيل.