حسام حسن يعلن تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة،عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة طلائع الجيش، المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى الممتاز.



وضم التشكيل كلا من:



حراسة المرمى: الهانى سليمان



الدفاع: كريم يحيى، محمد كوفى، يوسف ديوب، أحمد أبو الفتوح.



الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، محمد نادى، شريف رضا.



الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.



ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر صلاح، إسلام جمال، إسلام الفار، ايدى إيمومو، محمد الترهونى، أحمد جمال، محمود فهمى.