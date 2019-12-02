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مرأة

بعد تحذير من تناول البيض النيء.. 3 وصفات بطريقة صحية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:36 م
صدى البلد
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رنا عصمت
بعد تحذير سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء في المنوفية من تناول البيض النيء، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الفيسبوك.

نقدم لكِ 3 طرق لتحضير البيض بطريقة صحية ..

1- البيض الاومليت:

- بيضتان
- فلفل أسود - رشّة
- ملح - رشّة
- بقدونس مفروم - ملعقة كبيرة
- زبدة - ملعقتان صغيرتان

أومليت سريعة Çrààzy Çrààzy (14)
بيض اومليت سريعة بالصور أضيفيها إلى وصفاتك المفضلة وإلى كتاب طبخ
مجموع الوقت
7 دقيقة
وقت التحضير
3 دقيقة
وقت الطبخ
4 دقيقة
1 أشخاص

المكوّنات
بيض - 2
فلفل أسود - رشّة
ملح - رشّة
بقدونس مفروم - ملعقة كبيرة
زبدة - ملعقتان صغيرتان

طريقة عمل بيض أومليت:
1- في وعاء، أخلطي البيض مع الملح، الفلفل الأسود والبقدونس.
2- ذوّبي الزبدة في مقلاة.
3- اسكبي المزيج في المقلاة.
4- اتركيه لحوالى دقيقتين أو حتى تنضج من الأسفل ثمّ اقلبيها واتركيها تنضج من الجهة الثانية

عمل البيض المدحرج:
6 بيضات مسلوق
50 جم سمن
10 جم كركم بودر
5 جم ملح
5 جم فلفل

طريقة التحضير:
-فى بوله نضع البيض ونضيف عليها الكركم والملح والفلفل ونقلبها مع بعض جيدا.
-فى طاسة نسيح السمن ونحمر فى البيض.
- ونرصه فى طبق التقديم.

شكشوكة البيض :
مقادير شكشوكة البيض :
1 بصل مفروم
نصف حبة فلفل خضراء مقطّعة إلى مكعبات
4 طماطم مقطّعة إلى مكعبات
6 بيض ملح بحسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
2 ملعقة كبيرة زيت
كمون- ثوم – بقدونس
طريقة عمل شكشوكة البيض
- يشوح البصل والثوم في الزيت والزبدة
- ثم يضاف الفلفل الاخضر والحار والطماطم
-ويقلب الخليط جيدا ثم يضاف البقدونس المفروم ثم يخفق البيض ويتبل بالملح والفلفل
- ثم يضاف الكمون وتقلب جيدا حتى تمام النضج وتقدم
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