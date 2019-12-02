ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طول عمرك قمر.. عبير صبرى تخطف الأنظار بـ إطلالة ساحرة.. شاهد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:30 م
عبير صبرى
عبير صبرى
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت عبير صبرى قائلة " ازيكم ياحلوين " .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

القمر - زى العسل - طول عمرك قمر

واختتمت فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
طول عمرك قمر.. عبير صبرى تخطف الأنظار بـ إطلالة ساحرة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الستان الأزرق .. شاهد إطلالة عبير صبرى فى ختام القاهرة السينمائى

إطلالة محتشمة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة

بفستان أحمر جريء وماكياج جذاب | مي عمر تخطف الأنظار في ختام القاهرة السينمائي

عروسة.. هنا شيحة بفستان أبيض ساحر بختام القاهرة السينمائي

شاهد.. برقصة جذابة.. لقاء الخميسي وخالد سليم يشعلان ختام مهرجان القاهرة السينمائي

لقاء الخميسى تبهر متابعيها بـ إطلالتها في مهرجان السينمائى.. ورانيا يوسف تعلق | شاهد

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. ظهور هالة فاخر بدون حجاب.. أصالة تثير الجدل بسبب زوجها طارق العريان

بسبب فستانها الاحمر..أروى جودة تسخر من نفسها

مدرب الأهلي السابق يتأهب لخلافة ميتشو في الزمالك | تفاصيل

خناقات أيمن نور ومعتز مطر.. محمد الباز يواصل اختراق إخوان تركيا

بسبب ابنته خديجة| محمد عادل إمام يتعرض لـ موقف غريب.. شاهد

بيان عاجل بالنواب عن خطة الحكومة لضبط الأسعار | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. لفائف بطاطس بالجبنة وسلطة يوناني وعصير مانجو بالزبادى

العسل والثوم والخبز.. احذري وضع 5 أطعمة في الثلاجة

بسبب فستانها الاحمر..أروى جودة تسخر من نفسها