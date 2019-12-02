بسبب فستانها الاحمر..أروى جودة تسخر من نفسها

نشرت الفنانة أروى جودة، مجموعه من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41 الحالية حيث ظهرت بإطلالة جذابة وعصرية.وسخرت الفنانة أروى جودة من نفسها بنشر صورة كارتونية تشبه وقفتها وصورتها بالفستان الاحمر.ارتدت أروى خلال هذا الحدث، فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر النارى، واتسم التصميم بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها.ومن الناحية الجمالية، فلم تبالغ أروى فى إستخدام مستحضرات التجميل، ولكنها اكتفت ببعض لمسات المكياج البسيطة.