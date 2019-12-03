الحكومة تنفق 40.2 مليار جنيه علي رواتب الموظفين في شهرين

أنفقت الحكومة في أول شهرين من الموازنة العامة 40.2 مليار جنيه علي مخصصات الأجور والبدالات العينية و النقدية الممنوحة للموظفين بالدولة خلال العام المالي الجاري مقابل 36.91 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي بزيادة بلغت 3.3 مليار جنيه.



وقالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري سجلت 50.85 مليار جنيه مقابل 46.7 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.



وأنفقت الحكومة علي بند الوظائف الدائمة مبلغ 13.831 مليار جنيه مقابل 12.63 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.



ودفعت الحكومة مبلغ 17.833 مليار جنيه مصروفات الوظائف المؤقتة مقارنة بـ 17.23 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.

