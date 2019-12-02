مجدى نازل بوشنكى.. محمد عبدالرحمن ينشر صورة جديدة له.. والجماهير: منور يابوت



وعلق محمد عبدالرحمن قائلا "مجدى نازل بوشينكى ومش هيرحم حد ... انتظرونا فى لصد بغداد يناير ٢٠٢٠ بجميع دور العرض ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :



منور يابوت 😂😂 - اكشن اكشن يعنى - انت بتلعب ببجى 😂😂😂



انتهى مؤخرًا أبطال العمل من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقرر عرضه بدور السينما في موسم إجازة نصف العام.



وتدور أحداث الفيلم في مغامرة كوميدية تقع عندما يبحث أبطال الفيلم عن كنز مفقود، في إطار من التشويق والإثارة.



فيلم "لص بغداد" بطولة: محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلم.



نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".