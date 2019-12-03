مستقبل الثروة الحيوانية.. اقتصادية النواب تتوقع استمرار تراجع أسعار اللحوم.. وبرلماني: الاستيراد السبب

الزراعة تعد خطة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية

عضو بزراعة البرلمان: انفراجة في أزمة الثروة الحيوانية قريبا

عضو بلجنة الشئون الاقتصادية: استمرار انخفاض أسعار اللحوم





ذكرت تقارير أن هناك توجيهات رئاسية إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بخطة واضحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بداية من المزارع والمجازر والمحاجر الحدودية التى تستقبل رؤوس الماشية.









وتحدث أعضاء مجلس النواب من لجنتي الشئون الاقتصادية والزراعة والثروة الحيوانية عن الأسباب التي أدت لتراجع أسعار اللحوم والمواشي، والتي تم ربطها بالاستيراد من الخارج بشكل كبير.





فيما تباينت آرائهم حول مستقبل أسعار اللحوم، حيث ذهب رأي إلى استمرار انخفاضها، فيما ذهب رأي آخر إلى ارتفاعها الفترة المقبلة.





في البداية، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، إن أزمة الثروة الحيوانية سوف تشهد انفراجة الفترة المقبلة.





وأضاف النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أسعار المواشي واللحوم سوف تشهد ارتفاعا لكن ليس قبل 6 أشهر، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي شهدها قطاع الثروة الحيوانية مؤخرًا"، مشيرًا إلى اقتراب أزمة تراجع الثروة الحيوانية التي عانى منها الفلاح.





وأرجع عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بالبرلمان أسباب عودة المواشي واللحوم للارتفاع مرة أخرى، إلى ذبح ما يقارب 70% من المواشى الفترة الأخيرة، نتيجة تراجع السوق.









وأشار إلى أن هناك حالة من بائسة يعيشها الفلاح على كافة الأصعدة، سواء القطاع الزراعي أو الثروة الحيوانية، مضيفًا بأنه بالرغم من قرب انتهاء أزمة الثروة الحيوانية، إلا أنها ستأتي في الوقت الذي انتهى فيه الفلاح "إكلينيكا".





أكد النائب رائف تمراز على ضرورة قيام الحكومة بدعم الفلاح وسرعة إنشاء صندوق له وتقليل سن المعاش من 65 إلى 60.









في السياق ذاته، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الأزمة التي تعيشها الثروة الحيوانية، تعود إلى مجموعة من الأسباب على رأسها اللحوم المستوردة من الخارج.





وأوضح النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، فتح باب الاستيراد، تسبب في وجود أزمة في الثروة الحيوانية، نظرا لانخفاض أسعار لحوم الاستيراد واتجاه المستهلكين نحوها، ما أدى لتراجع السوق المحلي.



