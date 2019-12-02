بسبب عراب الخراب .. لماذا طالب البرلمان الليبي الأمم المتحدة بإلغاء قرار اعتماد حكومة الوفاق

استباحة للسيادة الليبية وانتهاك لدول الجوار.. ماذا تعني اتفاقيتا تركيا والسراج

وصفوه بـ الخيانة العظمى.. قصة الإتفاق المشبوه بين تركيا وحكومة السراج الذى رفضه الليبيون قبل دول الجوار

حكومة السراج التي لم تراع سيادة الدولة الليبية، اعتبرها مجلس النواب الليبي في مذكرته للامم المتحدة حكومة غير شرعية بكل المعايير كونها لم تحترم حماية وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، وتقبل بتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.