تطوير المناطق العشوائية..محافظ الغربية يلتقى ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إجتماعا موسعا مع مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات لإستعراض نسب تنفيذ المشروعات المسندة إليهم .



جاء ذلك بحضور اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من المقاولين القائمين على الأعمال.



واستعرض محافظ الغربية الأعمال المسندة إلى الشركة بقيمة 150 مليون جنيه والتي تتمثل في إعادة تأهيل ورصف عدد من الشوارع بجميع مراكز المحافظة وأيضًا أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا وتجديد كوبرى القرشية بالسنطة.



كما تطرق اللقاء أيضًا إلى أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه ، حيث شدد المحافظ على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمقايسة تطوير المناطق العشوائية للبدء في تنفيذ الأعمال.



وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الغربية والحضور أعمال إستكمال تطوير محلات سور إستاد طنطا وأيضًا المقترحات النهائية لتطوير كورنيش ترعة القاصد.



وفى نهاية اللقاء؛ أكد محافظ الغربية أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال مع الإلتزام بالمواصفات القياسية للتنفيذ على أن يتم تحديد أولويات العمل بالطرق الرابطة بين المراكز والشوارع الرئيسية داخل المدن وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين ، مشيرًا إلى عقد لقاء أسبوعي لمراجعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات عارضة تؤخر إنجاز العمل.