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فن

أضحكت جمهورها عليه.. إليسا توبخ وتحرج معجبًا بها.. تفاصيل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:43 م
إليسا
إليسا
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، من أحدث حفل لها في كندا، ظهرت خلاله توبخ معجبًا لها، وتحرجه أمام الجمهور.

وظهرت إليسا في الفيديو، ترد على معجب في الحفل، بعدما طلب منها تأدية أحد الأغاني، لتجيبه في استهجان، قائلة: "what do you want .. ماذا تريد؟"، ليؤكد لها المعجب أنه يريد أن يستمع لأغنية من أغانيها الجديدة، فتعلق المطربة اللبنانية في حدة قائلة: "ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي"، لتثير ضحكات الجمهور على هذا المعجب.

على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها " الى كل اللي بيحبوني".

وتستعد إليسا لإحياء حفلين في مصر منتصف شهر ديسمبر المقبل، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.

ومن المقرر أن تحيي إليسا حفلا آخر في مصر، سيتم تحديد موعده لاحقا.
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