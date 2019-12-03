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توك شو

رامى جمال يكشف عن رسالة جعلته يتراجع عن اعتزال الغناء| شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:13 ص
رامى جمال
رامى جمال
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حمزة شعيب
حل المطرب والملحن رامي جمال، ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، في أول ظهور تلفزيوني له، عقب إعلانه إصابته بمرض البهاق، وكشفه عن نيته في اعتزال الغناء.

وعبر رامي جمال، عن سعادته الغامرة، بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه بعد إعلانه الإصابة بالبهاق، قائلًا: "الابتلاء كنت فاكره هينهي الشغلانة اللي بحبها، وواضح إن الابتلاء هيعمل اللي المزيكا معرفتش تعمله معايا".

وقام رامى جمال بأداء أغنية أوعديني على مسرح صاحبة السعادة، وسط إشادة كبيرة من الفنانة إسعاد يونس والحضور بالإستديو بصوته وإحساسه العالي.

وكشف رامى جمال، عن الرسالة المؤثرة التي قرر على أثرها الرجوع عن الاعتزال، قائلا: "واحد بعتلى على الخاص، وقال لي: «انسحابك بعد إصابتك بالبهاق؛ يعني إنك ترسل رسالة لكل مرضى البهاق بالانسحاب والاختفاء عن أعين الناس»، وده كان السبب إنى أرجع من الاعتزال".

وأكمل رامي جمال: "أنا بقول لكل مرضى البهاق احنا ربنا ميزنا بلونين، وبنحمده على ده".
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