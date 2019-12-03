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توك شو

عيار 18 يسجل 557 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 -12- 2019.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:38 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 3- 12 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 3- 12 – 2019 على النحو التالي:

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 -12-2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 654 جنيهًا للجرام من دون مصنعية،
وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 747 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 557 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5.232 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
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