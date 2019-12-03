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تعليم

ندوة بجامعة القاهرة حول استخدام التكنولوجيا كأداة في ممارسة العنف ضد المرأة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "استخدام التكنولوجيا في ممارسة العنف ضد المرأة"، ضمن فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بقاعة الملك عبد الملك عودة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال الدكتور الخشت، إن سياسة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومبادئها تتلاءم مع مشروع تطوير العقل المصري في ضرورة تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والتوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف نشر الوعي حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، بين الشباب عامة، وشباب جامعة القاهرة بصفة خاصة، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة أميرة تاوضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الندوة تأتي في إطار نشر الوعي حول تعزيز الوقاية والحماية للمرأة، والعمل على أن يكون التعليم الجامعي آمنا للجميع، مشيرة إلى أن الندوة تتناول موضوعات التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والابتزاز، والتنمر، وتشويه السمعة، وانتهاك الخصوصية، وذلك بحضور إنجي السبكي مهندسة أمن تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة قطاع مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، ومبادرة خرائط التحرش.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات حملة الـ 16 يومًا حتى الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر القادم، للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة، على أن تختتم بحفل فني يشارك فيه كورال جامعة القاهرة وعدد من الشباب الموهوبين، وعرض فيلمين قصيرين عن الوحدة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، والأساتذة والطلاب.
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