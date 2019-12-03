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مرأة

3 عقبات تقف أمام أبحاث مرض نقص المناعة البشرى

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:02 م
نقص المناعة البشرية
نقص المناعة البشرية
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أ ش أ
كشف مجموعة من الباحثين أن هناك 3 تحديات تقف أمام أبحاث مرض نقص المناعة "الايدز"، وتتمثل فى عدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية، و نقص أمصال للوقاية ونقص العلاج من المرض.

قال الباحثون إنه في الوقت الذي احتفل فيه العالم باليوم العالمي للإيدز فى كثير من الدول فإن المرض اللعين مازال يقضى على أعداد متزايدة من الضحايا بمعدل مثير للقلق.

كشفت الإحصاءات أنه من بين 770 حالة وفاة مرتبطة بمرض الإيدز سجلت في عام 2018 سجلت ثلث حالات الوفاة تقريبا في أفريقيا والشرق الأوسط ، حيث لايحصل كثير من المرضى على العلاج المناسب.
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