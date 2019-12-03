صداع ورائحة فم كريهة.. 10 أعراض تؤكد إصابتك بـ التهاب الجيوب الأنفية

يعتبر التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة شائعة خلال فصل الشتاء حيث تصاب التجاويف حول الممرات الأنفية الموجودة (الجيوب الأنفية)، وهو ما يجعلها تصاب بالتهاب وتورم لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، على الرغم من محاولات العلاج، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
ويؤدي التهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن، إلى تداخل حالة المرض مع التصريف في الأنف، وذلك يسبب تراكم المخاط، وقد يكون التنفس عن طريق الأنف صعبًا، وقد تشعر بأن هذه المنطقة المحيطة بالعينين والوجه متورمة، وهو ما يصيبك بألم شديد في الوجه أو منطقة الجبهة.
يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن نتيجة العدوى، أو عن طريق نمو زائد في الجيوب الأنفية (الزوائد اللحمية الأنفية)، أو عن طريق الحاجز الأنفي المنحرف، وقد تكون هذه الحالة أكثر شيوعًا بين البالغين وصغار السن، وقد تؤثر أيضًا على الأطفال بشكل أقل من الكبار.
يجب أن يكون هناك إثنان على الأقل من أربع علامات، وأعراض التي تدل على التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وذلك حتى يمكن تشخيص حالة التهاب الأنف، وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك" الطبي، وهذه العلامات هي:
1- ألم الأذن
2- ألم في الفك العلوي والأسنان
3- السعال والكحة التي تزداد خلال النوم.
4- إلتهاب الحلق
5- رائحة الفم الكريهة
6- التعب أو التهيج
7- الشعور بالغثيان
8- ارتفاع في درجة الحرارة
9- صداع شديد
10- رؤية مزدوجة أو تغييرات الرؤية الأخرى
كما أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن والتهاب الجيوب الأنفية الحاد له علامات وأعراض مشابهة، حيث أن التهاب الجيوب الأنفية الحاد هو عدوى مؤقتة لالتهاب الجيوب الأنفية الذي غالبًا ما يرتبط بالتقلبات الجوية.
وتستمر علامات وأعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن لفترة أطول وغالبا ما تسبب المزيد من التعب، ولكن لا يعني الإصابة بالحمى علامة شائعة على التهاب الجيوب الأنفية المزمن ، ولكن قد تحدث الحمى إذا كان لديك التهاب الجيوب الأنفية الحاد.
ويؤدي التهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن، إلى تداخل حالة المرض مع التصريف في الأنف، وذلك يسبب تراكم المخاط، وقد يكون التنفس عن طريق الأنف صعبًا، وقد تشعر بأن هذه المنطقة المحيطة بالعينين والوجه متورمة، وهو ما يصيبك بألم شديد في الوجه أو منطقة الجبهة.
يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن نتيجة العدوى، أو عن طريق نمو زائد في الجيوب الأنفية (الزوائد اللحمية الأنفية)، أو عن طريق الحاجز الأنفي المنحرف، وقد تكون هذه الحالة أكثر شيوعًا بين البالغين وصغار السن، وقد تؤثر أيضًا على الأطفال بشكل أقل من الكبار.
يجب أن يكون هناك إثنان على الأقل من أربع علامات، وأعراض التي تدل على التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وذلك حتى يمكن تشخيص حالة التهاب الأنف، وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك" الطبي، وهذه العلامات هي:
1- ألم الأذن
2- ألم في الفك العلوي والأسنان
3- السعال والكحة التي تزداد خلال النوم.
4- إلتهاب الحلق
5- رائحة الفم الكريهة
6- التعب أو التهيج
7- الشعور بالغثيان
8- ارتفاع في درجة الحرارة
9- صداع شديد
10- رؤية مزدوجة أو تغييرات الرؤية الأخرى
كما أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن والتهاب الجيوب الأنفية الحاد له علامات وأعراض مشابهة، حيث أن التهاب الجيوب الأنفية الحاد هو عدوى مؤقتة لالتهاب الجيوب الأنفية الذي غالبًا ما يرتبط بالتقلبات الجوية.
وتستمر علامات وأعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن لفترة أطول وغالبا ما تسبب المزيد من التعب، ولكن لا يعني الإصابة بالحمى علامة شائعة على التهاب الجيوب الأنفية المزمن ، ولكن قد تحدث الحمى إذا كان لديك التهاب الجيوب الأنفية الحاد.