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مرأة

التهاب الجيوب الأنفية .. حيل تخلصك منها في ثوان بدون أدوية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:50 م
التهاب الجيوب الانفيه
التهاب الجيوب الانفيه
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لمياء الياسين
التهاب الجيوب الأنفية المزمنة المزمن مشكلة يعانى منها كثيرون خصوصا في ظل تقلبات الجو، إلا أنه يمكن الحد من أعراضها المزعجة بمجموعة حيل سريعة يقدمها موقع هيلث لاين، منها..

- تناول الكثير من السوائل حيث تساعد السوائل على تخفيف المخاط .

- الكمادات الدافئة والضغط دافئ باستخدام منشفة ناعمة وماء دافئ تساعد هذه الكمادات على فتح ممرات الجيوب الأنفية وتهدئة أنسجة الوجه المنتفخة لتسهيل التنفس.

- استخدام وعاء بديل لـ رذاذ الأنف المالحة يمكنك شرائه من الصيدليات ويمكن ملئه بماء معقم وأدخله في فتحة واحدة وسكب الماء حتى يخرج من فتحة الأنف الأخرى.

- غسل يديك بانتظام ، خاصة بعد ملامسة الآخرين الذين يعانون من نزلات البرد أو أمراض أخرى.

- تناول الأدوية للسيطرة على الحساسية الموسمية، ومن الأمثلة على ذلك أدوية الحساسية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مثل لوراتادين (كلاريتين) أو سيتيريزين (زيرتيك).

- الامتناع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي كلما أمكن ذلك.
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