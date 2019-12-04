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في الشهر الحادي عشر لتطبيق زيرو جمارك.. الإسكندرية تفرج عن سيارات بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال نوفمبر.. وتحصيل 1.260 مليار جنيه ضرائب ورسوم على 12.840 سيارة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
سيارات اوروبية
سيارات اوروبية
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محمد يحيى
في الشهر الحادي عشر لتطبيق زيرو جمارك:
جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال نوفمبر
تحصيل 949 مليون جنيه ضرائب ورسوم على 10.983 الف سيارة ملاكى 
تحصيل 149 مليون جنيه ضرائب ورسوم على 1047 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل
تحصيل 109 مليون جنيه ضرائب ورسوم على 810 رسائل قطاع غيار سيارات 

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية في نوفمبر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو ٤ مليارات و٧٧٥ مليون جنيه، تم تحصيل مليار و٢٦٠ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن ١٠ آلاف و٩٨٣ سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات و١٦١ مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو ٩٤٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و٦٣٦ مليون جنيه.

وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن ١٠٤٧ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة ٧٢٣ مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل ١٤٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٤٩ مليون جنيه.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٨١٠ رسائل قطع غيار سيارات خلال نوفمبر الماضي بقيمة بلغت ٨٨٩ مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو ١٠٩ ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٢٣ مليون جنيه.
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