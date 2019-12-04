فعل فاضح ولحم حلال.. وليد عبيد الفنان التشكيلي يكشف عن حكايات لوحاته مع المرأة

لوحات فنية تحكي قصص إنسانية بطلها "المرأة"، قد يصفها البعض بالجراءة أو ستشعر وكأنك تقف أمام تعبير فني يعلن ثورته على المعتاد والتقليدي ليصل بك لفكرة رئيسة وهي معاناة المرأة على أكثر من جانب، بالطبع ستخطف لوحاته نظراتك من أول وهلة، حيث يتميز الفنان وليد عبيد بالتعبير عن القصص الواقعية لمعاناة المرأة، ويضع لكل لوحة حكاية وعنوان يجعلك غير قادر إلا على التأمل بعمق في تفاصيل اللوحة لمعرفة أدق تفاصيل الحكاية.





يعد أبرز لوحاته، لوحة «لحم حلال»، و«سرير النوم»، و«ضرورة الحضن»، و«زوجة وحيدة»، و«القواد»، و«الحب الجريء»، و«المهاجر» وغيرهم من لوحات عديدة تروي وتجسد معاناة المرأة في كثير من الجوانب .





اما عن لوحته الشهيرة " فعل فاضح " لمناهضة العنف ضد المرأة، قال وليد عبيد لصدى البلد ان مفهوم الناس عن الفعل الفاضح مختلف عن رؤيته في تلك اللوحة، حيث انه يرى ان اكثر فعل فاضح هو أن تتعرض مرأة للضرب والإيذاء .





رسم الفنان التشكيلي وليد عبيد العديد من اللوحات تشاهد فيها المرأة المصرية بملامحها الحادة الأصيلة، وبألمها ومشاكلها وطموحها ومشاعرها وتحديها لكثير من الصعاب.





حيث أشار الفنان وليد عبيد انه يتعمد في لوحاته إبراز صورة المرأة المضطهدة، أو حتى العاهرة، لأن ليس شرطًا ان تكون العاهرة إنسانة سيئة بل ممكن أن تكون افضل من نساء كثيرات لكنها تعرضت لظروف صعبة وكل ما تحتاجه هو الدعم وإعادة التأهيل للعودة للإستقامة، وأنا أردت إعادة هذا الطرح مرة ثانية كأننى أعيد صياغة المحفوظات الاجتماعية وهذا له علاقة بسوسيولوجيا الفن وتداخله مع المجتمع، فالفن الحقيقى معادلته صعبة.





وبسؤالنا له عن سبب اختياره للمرأة بطل فى لوحاته، اكد ان هذا يرجع إلى وجهه نظره في المرأة بأنها محور هام فى كل الحياة، فهي لها علاقة بالحب والسلام والحرية ولها دور كبير فى التاريخ كما وصفها بأنها " الوطن " .





أما عن جرأة أعماله الفنية وهجوم البعض على لوحاته، قال : انه يجسد معاناه فبالطبع هناك جاني لن يعجبه ان أظهر معاناه المجني عليه، فالتعرض للهجوم شئ متوقع، وعلى الرغم ان أغلبية جمهوره من السيدات أشار وليد عبيد انه يرى حركة مستنيرة في عقول الرجال منا دفع البعض ليكونوا من أشد المعجبين لوحاته.





أكتسب وليد عبيد أسلوبه الواقعى التعبيرى المتميز منذ الصغر، حيث أوضح انه تربى في اليمن على الطبيعة والجمال الخلاب الذي أكسبه حسه الفني، كما تمكن وليد عبيد من بناء جسر بينه و بين جمهوره فيصبح الفن معبرا عنهم و ليس منفصلا عن الواقع، كما كشف عبيد عن لوحته القادمة عن المرأة التي تتحدث عن خروج المرأة من نفسها لتتحرر مما يقيدها تحت اسم "الخروج".





الجدير بالذكر أن الفنان وليد عبيد من مواليد الجيزة عام 1970 وتخصص فى فن التصوير، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة القاهرة عام 1992، وأقام "عبيد" العديد من المعارض الخاصة والجماعية، كما صرح "عبيد" لصدى البلد عن ميعاد آخر معرض له ليكون في يناير القادم في قاعة "ضي" بالمهندسين.



