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تطهير الجسم من السموم أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لشرب ماء ساخن على الريق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:18 م
لا تفوت شرب الماء
لا تفوت شرب الماء الساخن على الريق ..تعرف على فوائدها الصحية
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رضوى حسام
يتبع كثير من الناس عادة شرب الماء الساخن على الريق يوميا قبل تناول الإفطار، حيث كشف موقع " health line " عن فوائد صحية رائعة لتناول الماء الساخن على الريق.

وأكدت الدراسات، أن معظم الأشخاص الذين يشربون الماء الساخن كعلاج صحي شامل يفعلون ذلك أولًا في الصباح.


علاج احتقان الأنف 

دفء الماء الساخن يخلق بخار، فأخذ استنشاق عميق لهذا البخار اللطيف مع الاحتفاظ بكوب من الماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وحتى تخفيف صداع الجيوب الأنفي واحتقان الأنف.


تحسين عملية الهضم

شرب الماء الساخن على الريق يعمل على تنشيط الجهاز الهضمي، كما يمكن أن يعمل الماء الساخن أيضًا على إذابة وتبديد الأشياء التي تناولتها والتي ربما يكون جسمك قد واجه صعوبة في هضمها.


طرد السموم من الجسم

شرب الماء الساخن يبدأ مؤقتًا في رفع درجة حرارة الجسم الداخلية، مما ينشط نظام الغدد الصماء في الجسم ويبدأ في التعرق، قد يكون التعرق غير مريح ، إلا أنه جزء أساسي من التخلص من السموم والمهيجات التي تتعرض لها.


يهدئ الجهاز العصبي المركزي

يمكن لشرب الماء الساخن تهدئة الجهاز العصبي المركزي وتليين جسمك، فعندما يستعد نظامك العصبي لردود فعل صحية ومضبوطة ، ستجد أنك تشعر بآلام أقل وقت الانفعال.
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