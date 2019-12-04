برلماني: طريقتان للانتهاء من أزمة القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء

علق النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أزمة القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء، والتي اشتكى منها كثير من المواطنين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من إجراء يمكن للحكومة اتخاذه، من شأنه القضاء على الأزمة بشكل نهائي.





وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يمكن حل مشكلة القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء من خلال العداد التي تعمل بنظام الكارت مسبوق الدفع، وهو أمر سبق وأشار إليه كل من الرئيس السيسي ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، مؤكدًا ضرورة التوسع في تركيبه لضمان التخلص من القراءات الخاطئة والوهمية لعدادات الكهرباء.





وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الأمر الثاني أو الاختيار الآخر أمام الحكومة والمواطنين، تركيب عدادات القراءة عن بعد، وهو يبعد العنصر البشري عن قراءة العدادات وبالتالي ضمان سلامة القراءة.





وأكد النائب حسن السيد على ضرورة سعي الحكومة لتوسيع أعداد العدادات الذكية سواء عن طريق كارت الدفع المسبق أو القراءة عن بُعد، للتخلص من تلك الأزمة الكبيرة، لاسيما أن القراءات الخاطئة تؤدي لخضوع المواطن للمحاسبة على الشرائح الأعلى.





وكان وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، قد صرح بأنه تم تسجيل عدد من شكاوى قراءات العدادات، وتم وضع عدة إجراءات لحل تلك المشكلات من خلال تحويل كل العدادات الموجودة إلى عدادت مسبوقة الدفع لتلافى الأخطاء.



