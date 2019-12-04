محافظ بني سويف يزور المستشفى النموذجي.. ويطالب بالتنسيق اللحظي لسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.. صور

محافظ بني سويف يزور المستشفى النموذجي

توفير سيارة مجهزة طبيا لنقل حالة طفلة

المطالبة بتقرير مفصل عن الموقف التنفيذي لاستكمال مشروع تطوير المستشفى

التنسيق اللحظي لسرعة اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

إصدار تعميم بالوحدات الصحية لتوعية الحوامل في حالة احتياجهم لحقة الـ RH





أمر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ اللازم حيال حالة صحية لطفلة (4 شهور) مصابة بمرض في التمثيل الغذائي، والتي يتم توفير الرعاية الطبية الممكنة لها بالمستشفى.





حيث طالب المحافظ بسرعة التواصل مع المعنيين لنقل الحالة للقاهرة لتلقى العلاج المناسب في الأقسام والمستشقيات المتخصصة في هذا الشأن ، مع توفير سيارة مجهزة طبيا لنقل الحالة حتى لا تتأثر الحالة الصحية لها.





جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى بني سويف النموذجي ، حيث استوقفته والدة الطفلة ، والتي استمع لها المحافظ ، واستفسر من الأطباء المعالجين للطفلة ، حيث تتلقى العلاج بالمستشفى لمدة 80 يوما ، وتم توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لها





حيث أكد الطبيب المعالج للحالة أنه قد استلزم أولا توفير الرعاية الطبية للطفلة ، حتى تستقر حالتها الصحية ،وبعدها يمكن نقلها خارج المحافظة لتلقي العلاج المناسب نظرا لعدم توافر التخصص الطبي المناسب لعلاج الحالة





تفقد محافظ بني سويف الأقسام الطبية بالمستشفى ، متابعا مستوى الخدمة الصحية بها، مطالبًا باعداد تقرير مفصل عن المستلزمات الطبية والأجهزة المطلوبة لبعض الأقسام الطبيية لتقديم الخدمة الصحية بالشكل المطلوب.





وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى النموذجي باعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى الجاري تنفيذه ، ومعوقات التنفيذ لتذليلها مع الجهات المعنية ، نظرا لأهمية المستشفى بالمحافظة ، حيث أنها المستشفى التي تقدم الخدمة الصحية المتكاملة





كما ناقش محافظ بني سويف مع مدير المستشفى سير اجراءات استقبال المرضي بالمستشفى ، وأنه يتم استقبال الحالات بشكل منتظم بقدر الامكان والتنسيق مع مديرية الصحة لسرعة اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو حالات التأمين الصحي ، مثنيا على الخطوة التي نفذتها المستشفى بشأن اقامة قسم الاستقبال بأحد المواقع بالمستشفى لتقديم خدمات الطوارئ لحين الانتهاء من انشاء القسم المطور المدرج في مشروع تطوير المستشفى.





وشدد محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة المستمرة مع الوزارة لتوفير الأمصال والمستلزمات المطلوبة أولا بأول ، حتي لا يحدث قصور في هذا الشأن.





كما كلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة باصدار تعميم على مستوى المنشأت الطبية ( مستشفيات مركزية وعامة – وحدات صحية --) بضرورة قيام الأطباء بتوعية السيدات الحوامل باحتياجهم لحقنة الـ RH من عدمه ، حتى يكون لدى الأسرة الاستعداد والعلم الكافي.



