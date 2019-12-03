للتيسير على العملاء.. بنك القاهرة: فتح أول فرعين رقميين خلال 2020



كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن اعتزام افتتاح البنك أول فرعين رقميين خلال العام المقبل، ضمن إجراءات تطبيق الشمول المالي والتيسير علي العملاء.



أوضح " فايد" في تصريحات له، أن البنك يستهدف أيضًا ميكنة التمويل متناه الصغر، وزيادة عدد ماكينات الصراف الألي ATM" “ إلي 1100 ماكينة بنهاية العام الحالي.



وذكر أن البنك طرح خدمة رمز الاستجابة السريع "QR code"، كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصري، بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار لتشجيع المجتمع علي التعاملات غير النقدية.



وأوضح رئيس بنك القاهرة، أن البنك نجح على مدار الأعوام السابقة فى إطلاق العديد من الحملات المجتمعية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن استراتيجية بنك القاهرة لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ ولكنها تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعي فى كافة السياسات والإجراءات عبر زيادة المخصص المالي السنوى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات.



وأشار الى ان تلك المبادرات فى مقدمتها، الصحة،تمكين المرأة، خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال مبادرة "هاند كرافت" للتدريب المهني، دمج متحدي الإعاقة، والتعليم، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، دعم الرياضيين والحرف اليدويةوغيرها.

