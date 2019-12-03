للمرة الثانية في 24 ساعة | ضابط شرطة أمريكي يفتح النار على طالب ثانوي.. شاهد

أطلق ضابط شرطة في مدرسة ثانوية النار على طالب مسلح في مدينة أوشكوش الأمريكية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واجه الطالب المسلح ضابط الشرطة المكلف بحراسة المدرسة الثانوية، ما دفع الشرطي إلى إطلاق النار عليه.



وأصيب كل من الطالب والضابط في المواجهة، وتم نقلهما إلى المستشفى بحسب ما ذكرته الشرطة.



فيما لم يصب أي تلاميذ آخرين فيما عدا الطالب المسلح في الحادث.



ولم تحدد الشرطة نوع السلاح الذي استخدمه الطالب.



وأمنت الشرطة المدرسة، وأُرسل الطلاب إلى مدرسة مجاورة، وطلب من أولياء الأمور الحضور لاصطحاب أبنائهم.



ويأتي إطلاق النار بعد يوم واحد من حادث مماثل في واوكيشا، على بعد حوالي 90 ميلًا من أوشكوش ويست هاي، يوم الاثنين.



في حادثة يوم الاثنين أطلق ضابط النار على طالب مسلح يبلغ من العمر 17 عامًا في مدرسة واوكيشا الجنوبية الثانوية.



تم إطلاق النار على الطالب بعد رفض المشتبه به نزع سلاحه ووجهه نحو الضباط.



تم نقل الطالب إلى المستشفى بعد إصابته بالرصاص وهو في حالة مستقرة.



