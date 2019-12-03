كأس مصر.. 60 دقيقة «ضغط أهلاوي» دون أهداف ودفاع قاتلي من بني سويف

مضت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وبني سويف، ومازال التعادل السلبي مستمرا في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.





الشوط الأول

تمكن فريق بني سويف من الوصول إلى مرمى الأهلي في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق هجمة منظمة بدأها لاعب وسط بني سويف في الدقيقة الاولى ولكن تصل من رأسية قوية في يد شريف إكرامي.





ولكن من بعدها لم يصل بني سويف مرة أخرى، وسيطر الأهلي سيطرة كاملة حتى الدقيقة 30 من عمر المباراة.





وكانت اخطر هجمة في المباراة عن طريق حسين الشحات الذي تلاعب بدافعات فريق بني سويف في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ومرر عرضية لوليد أزارو الذي سددها بقوة ولكن تعلوا العارضة وتشعل حماس الجماهير المتواجده في الملعب.





وسقط وليد أزارو في منطقة الجزاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة بعد شد وجذب بينه وبين أحد مدافعي فريق بني سويف، وطالب اللاعبين من حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء، ولكن لم يلتفت لهم الحكم واستمر اللعب.





ولم يستطع الأهلي أن يسجل أي أهداف في الشوط الأول من المباراة ، على الرغم من وصوله إلى مرمى بني سويف أكثر من مرة ولكن دون جدوى.





وظهر عمار حمدي لأول مرة أساسيًا مع الأهلي في هذه المباراة بشكل جيد، ولكن لم يشكل خطورة على مرمى بني سويف، على الرغم من تقديمه أداء مميز.





الشوط الثاني

دخل الأهلي شوط المباراة الثاني تبديلين في صفوفه، حيث خرج وليد سليمان وحل مكانه جيرالدو، وخرج عمار حمدي وحل بدلًا منه أحمد فتحي.





وفي الدقيقة 52 توغل أحمد الشيخ بين دفاعات فريق بني سويف، وأرسل كرة رائعة في منطقة جزاء فريق بني سويف، ليسددها اليوم ديانج وترتد إلى وليد ازارو الذي أراد أن يلعب مقصية ولكن يسقط دون أن يلمس الكرة.





ولم تهدأ الأحداث وواصل الأهلي الضغط على دفاعات بني سويف، ولكن دون ترجمة اي هجمات الى أهداف حتى الدقيقة 60 من عمر المباراة.



