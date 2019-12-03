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حوادث

ضبط 380 طربة حشيش و25 ألف قرص مخدر بمطروح .. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:34 م
ضبط 380 طربة حشيش
ضبط 380 طربة حشيش
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محمد زهير
رصدت أجهزة وزارة الداخلية في فيديو لحظة ضبط 380 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح و25180 قرص مخدر بحوزة عنصر إجرامي أدار مصنعا لتصنيع الترامادول في الغربية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وأمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، وتم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين وبحوزتهما (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 ثمانية وعشرون كيلو جراما – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم استهداف مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح وحال مداهمة مسكنه استشعر قدوم القوات وفر هاربًا، وأسفر تفتيش مسكنه عن ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما.

وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدمًا في ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذًا من محافظتي الغربية والمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي لترويج تلك العقاقير على متعاطيها.

وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، سبق اتهامه في 4 قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة، في كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وتم بإرشاده ضبط الماكينة المستخدمة في التصنيع بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وضبط 25180 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، ماكينة تصنيع العقاقير المخدرة، كمية من المواد الكيميائية المستخدمة في عملية تصنيع الأقراص المخدرة.
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