أول ظهور لـ أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسى

نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " صورة له مناصفة مع الشهيد الراحل أحمد المنسى.



وعلق قائلًا:" بسم الله توكلنا علي الله اول يوم تصوير مسلسل الاختيار(منسي) بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار سينرچي تامر مرسي سنغزو العالم رمضان 2020 "



وقد حصل صدى البلد على صورة أولى من تصوير العمل بعد أن حاول كرارة التقرب من شكل الشهيد المنسى والتخلي عن شاربه.



المسلسل تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





