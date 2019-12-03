ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور لـ أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسى

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " صورة له مناصفة مع الشهيد الراحل أحمد المنسى.

وعلق قائلًا:" بسم الله توكلنا علي الله اول يوم تصوير مسلسل الاختيار(منسي) بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار سينرچي تامر مرسي سنغزو العالم رمضان 2020 "

وقد حصل صدى البلد على صورة أولى من تصوير العمل بعد أن حاول كرارة التقرب من شكل الشهيد المنسى والتخلي عن شاربه.

المسلسل تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


أول ظهور لـ أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسى
Advertisements

ترشيحاتنا

أم تعثر على ابنها ميتا بعد تعرضه لصدمة كهربائية من هاتفه| صور

أحمد موسى: البدلة بـ 100 دولار في الصين تباع بـ 30 ألف جنيه في مصر ..فيديو

دفعت يده بعيدًا ونساها في السيارة.. 10 مواقف محرجة وغموض بين ترامب وزوجته

إيهاب فهمي ومها أحمد يقدمان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

بـ 5 كلمات | إسعاد يونس تودع شعبان عبدالرحيم.. شاهد

كيف علق الإسرائيليون على وفاة شعبان عبد الرحيم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء