تعرف على جهود الدولة في تطهير بحيرة المنزلة

تولي القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية كبرى لعملية تطوير ورفع كفاءة البحيرات المصرية، وذلك لتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها، بعد أن أهملت طيلة السنوات الماضية.





ومن ضمن تلك الاهتمامات، الاهتمام برفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة، والتي تقع فى نطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئه المصريه العامه لتنميه الثروه السمكيه العمل على الحفاظ على الاتزان البيئي والمائي ببحيره المنزله.





وتعد بحيرة المنزلة، من أهم من البحيرات، التى يقبل الصيادون على العمل بها ، وذلك بسبب الصيد فى مناخ جيد وتنتج العديد من الأسماك.



