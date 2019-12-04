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مرأة

بـ 5 جنيهات فقط.. تخلصي من كافة مشاكل البشرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
لماء
لماء
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لمياء الياسين
تحتاج البشرة إلى تنظيفها من وقت لاخر للتخلص من خلايا الجلد الميته والتخلص فى الوقت نفسه من الرؤوس السوداء بالإضافة إلى تفتيح البشرة لدرجات إليك أقنعة سريعة لن تكلفك 5 جنيهات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 

قناع الزبادى والعسل 
المكونات :

1 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة عسل خام

كيف تستعمل :

في وعاء نظيف، اخلطي اللبن والعسل الخام ويتم بتطبيق القناع على المنطقة المصابة أو على الوجه بالكامل وتركه لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء الطبيعي وجففه.

قناع الملح والليمون 

- المكونات:

- ملح خشن

- عصير ليمونة

- سكر خشن

- الطريقة:

- اخلطي المكونات السابقة وضعي الخلطة على الأماكن المراد تفتيحها وانتظري لمدة 5 دقائق ثم افركي المكان بالمكونات.
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