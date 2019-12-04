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منوعات

حصان فوق السحاب.. ركاب يشكون شركة طيران شهيرة بسبب حيوان على متن رحلة.. صور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:32 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يتعلق البعض منّا كثيرًا بحيواناته الأليفة، فلا يتخيل الوقت بعيدًا عنها وكأنها ابنه الصغير، إلا أن أحد الركاب على متن طائرة بريطانية أثار الدهشة والغضب بين الركاب بسبب اصطحابه حصاناً صغيراً في الطبقة الاقتصادية . 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن إحدى السيدات اصطحبت حيوانها الأليف معها على الطائرة وفي الطبقة الاقتصادية الخاصة برجال الأعمال مما تسبب في حالة من الغضب بين ركابها . 

ونشر أحد الركاب، صورة، التقطها بطريقة خفية، للحصان على متن الطائرة، و علق ساخرا "لا أعلم أن الحيوانات الأليفة سيكونون جيراني على الطائرة". 

وتفاعل عدد كبير من أصدقائه مع الصورة مؤكدين إستيائهم مما حدث و أن وجود حيوان أليف كهذا على متن الطائرة تصرف غير مبرر و لا يشير إلى شئ سوى أنها حركة مريبة . 

واشتكى الركاب شركة الطيران عبر الموقع الخاص بها وأرفقوا صور الحصان على متن الطائرة في تلك الرحلة، في إشارة منهم إلى الاستهتار والتسيب الذي نتج عنه ذلك.
حصان فوق السحاب.. ركاب يشكون شركة طيران شهيرة بسبب حيوان على متن رحلة.. صور
حصان فوق السحاب.. ركاب يشكون شركة طيران شهيرة بسبب حيوان على متن رحلة.. صور
حصان فوق السحاب.. ركاب يشكون شركة طيران شهيرة بسبب حيوان على متن رحلة.. صور
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