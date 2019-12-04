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فن

شاهد.. آخر ظهور لـ طارق العريان مع أصالة قبل الانفصال

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
طارق العريان وأصالة
طارق العريان وأصالة
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قسم الفن
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين النجمة السورية أصالة وزوجها طارق العريان بعد إعلان الإعلامي تامر أمين خبر طلاقهما.

الصورة تعود لـ 6 شهور، وقام المخرج طارق العريان بنشرها حينها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قبل خلافه وانفصاله عن زوجته.

الصورة هي الأخيرة التي يظهر فيها طارق العريان مع زوجته أصالة، منذ 6 شهور، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل، حيث كان العريان معتادا على نشر صور له مع زوجته، أو صور لها بمفردها عبر حسابه في إنستجرام دائما.

كما لوحظ أيضا قيام طارق العريان بنشر صور له مع أولاده، بدون أصالة، وهو ما لم يكن يحدث من قبل أيضا.


كان أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.

وكشف تامر أمين، عن أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا وهى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".

وشاركت الإعلامية هبة الأباصيرى، تامر أمين فى تقديم الحلقة، والتى قالت عن أصالة، إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير؛ ليرد تامر أمين، ويقول إنها انفصلت.


وتابع تامر أمين قائلًا: "في النهاية، ما نقوله، ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص"، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

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